Втрати Росії від 24 лютого: майже 48 тис. військових, 285 РСЗВ і 1974 танки, - Генштаб ЗСУ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 серпня орієнтовно склали:

особового складу ‒ 47900 (+350) осіб ліквідовано

танків ‒ 1974 (+20) од.

бойових броньованих машин ‒ 4312 (+18) од.

артилерійських систем – 1091 (+12) од.

РСЗВ ‒ 285 (+3) од.

засобів ППО ‒ 152 (+1) од.

літаків – 234 (+0) од.

гелікоптерів – 204 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 849 (+2)

крилатих ракет ‒ 196 (+0)

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3236 (+19) од.

спеціальної техніки ‒ 103 (+0)

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

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