Втрати Росії від 24 лютого: майже 48 тис. військових, 285 РСЗВ і 1974 танки, - Генштаб ЗСУ
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 47900 окупантів, 1974 танки та 1091 артсистема
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 серпня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 47900 (+350) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1974 (+20) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4312 (+18) од.
- артилерійських систем – 1091 (+12) од.
- РСЗВ ‒ 285 (+3) од.
- засобів ППО ‒ 152 (+1) од.
- літаків – 234 (+0) од.
- гелікоптерів – 204 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 849 (+2)
- крилатих ракет ‒ 196 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3236 (+19) од.
- спеціальної техніки ‒ 103 (+0)
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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