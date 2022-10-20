Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабної війни проти України ставновлять:

особового складу - близько 66 650 (+370) окупантів;

танків - 2567 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 5255 (+20) од.;

артилерійських систем - 1646 (+9) од.;

реактивних систем залпового вогню - 372 (+0) од.;

засобів ППО - 189 (+0) од.;

літаків - 269 (+0) од.;

гелікоптерів - 243 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1311 (+25) од.;

крилатих ракет - 329 (+6) од.;

кораблів/катерів - 16 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 4005 (+6) од.;

спеціальної техніки - 147 (+1) од.

Дані уточнюють.

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