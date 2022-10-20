Втрати російських окупантів на війні в Україні наближаються до 67 тис., знищено понад 1,3 тис. безпілотників
З 24 лютого до 20 жовтня РФ втратила близько 66 650 військових, 5255 бронемашин, 2567 танків, 1311 безпілотників і 243 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабної війни проти України ставновлять:
- особового складу - близько 66 650 (+370) окупантів;
- танків - 2567 (+13) од.;
- бойових броньованих машин - 5255 (+20) од.;
- артилерійських систем - 1646 (+9) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 372 (+0) од.;
- засобів ППО - 189 (+0) од.;
- літаків - 269 (+0) од.;
- гелікоптерів - 243 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1311 (+25) од.;
- крилатих ракет - 329 (+6) од.;
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 4005 (+6) од.;
- спеціальної техніки - 147 (+1) од.
Дані уточнюють.
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