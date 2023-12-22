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"Втрати українських військ за пів року - 160 тис. людей": добірка російських фейків за 21 грудня

22 грудня, 2023 п'ятниця
04:41
Суспільство Валерій Герасимов

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 21 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 грудня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: TG-канал "Картель" поширює наступне: "Американці усвідомили, що українська криза перетворюється на авантюру і намагаються завершити війну на нинішніх позиціях, які повністю їм вигідні, але це не влаштовують Зе й оточення".

Дезінформація: "Втрати українських військ за пів року на всіх напрямках склали близько 160 тис. осіб, понад 3 тис. бронемашин, у тому числі 766 танків, а також 121 літак і 23 вертольоти", - заявив начальник генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони генерал В. Герасимов.

Маніпуляція: Російський TG-канал "Царьград ТВ" пише: "Зараз будуть нагнітати мобілізацією максимально, щоб Зеленський мав можливість на цьому зробити піар, заявивши, що не 500 тис. буде заклик (вилов), а лише 100, хоча одразу питання йшлося про сотню. Це звичайна тактика залякування із завищеними цифрами, щоб потім знизити їх, виставивши це як перемогу".

  • 21 грудня у мережі поширювалася інформація про американське громадянство дітей міністра оборони України Рустема Умєрова. У Міністерстві спростували ці дані
Україна
Росія
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
фейк
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російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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