"Втрати українських військ за пів року - 160 тис. людей": добірка російських фейків за 21 грудня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: TG-канал "Картель" поширює наступне: "Американці усвідомили, що українська криза перетворюється на авантюру і намагаються завершити війну на нинішніх позиціях, які повністю їм вигідні, але це не влаштовують Зе й оточення".

Дезінформація: "Втрати українських військ за пів року на всіх напрямках склали близько 160 тис. осіб, понад 3 тис. бронемашин, у тому числі 766 танків, а також 121 літак і 23 вертольоти", - заявив начальник генштабу ЗС РФ, перший заступник міністра оборони генерал В. Герасимов.

Маніпуляція: Російський TG-канал "Царьград ТВ" пише: "Зараз будуть нагнітати мобілізацією максимально, щоб Зеленський мав можливість на цьому зробити піар, заявивши, що не 500 тис. буде заклик (вилов), а лише 100, хоча одразу питання йшлося про сотню. Це звичайна тактика залякування із завищеними цифрами, щоб потім знизити їх, виставивши це як перемогу".