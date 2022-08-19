Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 44 700 (+400) осіб,

танків – 1899 (+10) од,

бойових броньованих машин – 4195 (+16) од,

артилерійських систем – 1016 (+6) од,

РСЗВ – 266 (+1) од,

засоби ППО – 141 (+5) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2),

крилаті ракети – 190 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) од,

спеціальна техніка – 94 (+1).

Також зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.