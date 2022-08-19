Втрати ворога в Україні з початку повномасштабного вторгнення: 44 700 військових, 4195 бронемашин і 795 безпілотників
Від 24 лютого до 19 серпня РФ втратила близько 44 700 окупантів, 1899 танків, 4195 броньованих машини та 3130 одиниць техніки та автоцистерн
Про це повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 44 700 (+400) осіб,
- танків – 1899 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 4195 (+16) од,
- артилерійських систем – 1016 (+6) од,
- РСЗВ – 266 (+1) од,
- засоби ППО – 141 (+5) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 197 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2),
- крилаті ракети – 190 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) од,
- спеціальна техніка – 94 (+1).
Також зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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