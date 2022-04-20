Втримати коридор до Криму й відтіснити українські сили за межі Донеччини та Луганщини, - Мотузяник розповів про плани РФ до 9 травня
Речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив, що до 9 травня РФ намагатиметься "продати" росіянам як повну перемогу втримання сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму й "захоплення" Донеччини та Луганщини, але не обмежиться тільки цим
Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
"Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим", - наголосив Олександр Мотузяник.
Він назвав очевидним те, що росіяни наступатимуть і в інших областях, зокрема в Херсонській, щоб окупувати якомога більше територій. Речник Міноборони зазначив, що окупанти вже готуються до цього й закріплюються на вже захоплених ділянках.
"Але це залежатиме від результатів бойових дій саме в Донецькій і Луганській областях", - зауважив він і додав, що в зоні ООС росіяни намагатимуться оточити українських військових, перекрити їм логістичне забезпечення.
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