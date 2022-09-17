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Втручання СБУ в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ ініційоване московськими силами, - генерал-майор Ягун

17 вересня, 2022 субота
11:11
Суспільство Віктор Ягун

Втручання Служби безпеки України в процес переходу громад від Української православної церкви до Православної церкви України ініційоване московськими силами, рішення приймала особа без досвіду і самостійно

Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

Він прокоментував лист Управління СБУ у Києві до Дарницької райдержадміністрації листа за підписом заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка, в якому зазначалося, що спецслужба вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки".

"Це була самодіяльність цієї особи, яка взагалі досвіду у такому складному питанні і вирішила показати свою міць чи дурість. Скеровуючи цей лист на керівника Дарницької РДА, він не сподівався, що це буде інфобомба", - сказав Ягун.

Він пояснив, що сама ПЦУ намагається не активізувати переходи з московської церкви, а працювати індивідуально з кожною парафією.

"Це навмисно зроблено для того, щоб не було надзвичайних конфліктів. Вони не хочуть механічний перехід, вони хочуть свідомий перехід. Цей лист, скоріше за все, ініційований московським силам, які намагаються цей процес зупинити і вони намагались таким чином, адміністративним тиском щось зробити. Я думаю, що в.о керівника СБУ прийняв правильне рішення менше, ніж за добу після витоку цієї інформації ця особа була знята з посади. Зараз, я думаю, проводиться внутрішня перевірка на предмет, хто ініціював підписання цього листа", - підсумував генерал-майор.

  • Управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом Палагнюка, в якому зазначалося, що Служба безпеки вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки".
  • Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ

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УПЦ МП
СБУ
війна з Росією
ПЦУ
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