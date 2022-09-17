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Посадовця СБУ на Київщині відсторонили від посади через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ

17 вересня, 2022 субота
02:08
Суспільство

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк відсторонив заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Юрія Палагнюка від займаної посади через втручання у процес переходу релігійних громад від УПЦ до ПЦУ

Про це повідомили у Службі безпеки України, інформує LB.ua

У Службі безпеки зазначили: "Ці листи направлені з його власної ініціативи і жодним чином не є позицією Служби". Там додали, що кадрове рішення по Юрію Палагнюку прийняте т.в.о. голови СБУ і йдеться саме про виведення в розпорядження, тобто відсторонення.

Як повідомляло видання раніше, Управління СБУ у Києві надіслало на адресу Дарницької райдержадміністрації листа за підписом Палагнюка, в якому зазначалося, що Служба безпеки вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки". Лист містив нагадування про заборону масових зборів на час воєнного стану та прохання провести роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.

Це, зазначається у листі, "може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".

Також стало відомо про те, що Палагнюк звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ.

  • Нагадаємо, ще в середині липня ПЦУ оприлюднило заяву про те, що окремі чиновники й правоохоронці блокують вихід парафій з Московського патріархату.

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УПЦ МП
СБУ
ПЦУ
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