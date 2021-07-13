"Вважаю прекрасним": Зеленський про проєкт "кластерів" із виконання Мінських угод
Президент України Володимир Зеленський назвав "прекрасним" представлений Німеччиною та Францією проєкт про "кластери" з виконання Мінських домовленостей
Про це Зеленський сказав під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зустрічі з журналістами, передає Офіс президента.
"Я вважаю прекрасним проект, який готувала німецька сторона спільно з французькою стороною під назвою «Ключові кластери з виконання Мінських домовленостей». Ми, Україна, підтримали цей проект, і він зараз знаходиться у російської сторони, і тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі", - сказав Зеленський.
Президент України також закликав "всі країни" посилити тиск на Росію щодо виконання нею своїх зобов'язань у питанні врегулювання війни.
"Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатись до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у "нормандському" форматі, і все ж таки ми закінчили війну на сході України й повернули наші незаконно окуповані території", - сказав Зеленський.
Крім того, президент України висловився за долучення президента США Джо Байдена до "нормандського" переговорного формату.
- Нагадаємо, раніше в ОПУ повідомили, що Німеччина та Франція запропонували "кластерний" підхід для виконання Мінських домовленостей.
- За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, йдеться про "логічно розставлені кроки, які починаються від початкових кроків із безпеки, пов'язаних із розмінуванням, розведенням, відведенням важкого озброєння, і аж до проведення місцевих виборів".
- Єрмак пояснив, що в разі, якщо кластери приймаються сторонами, то з додаванням дат і термінів це "може перетворитися в дорожню карту".
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