"Вважаю прекрасним": Зеленський про проєкт "кластерів" із виконання Мінських угод

Про це Зеленський сказав під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель зустрічі з журналістами, передає Офіс президента.



"Я вважаю прекрасним проект, який готувала німецька сторона спільно з французькою стороною під назвою «Ключові кластери з виконання Мінських домовленостей». Ми, Україна, підтримали цей проект, і він зараз знаходиться у російської сторони, і тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі", - сказав Зеленський.



Президент України також закликав "всі країни" посилити тиск на Росію щодо виконання нею своїх зобов'язань у питанні врегулювання війни.



"Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатись до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у "нормандському" форматі, і все ж таки ми закінчили війну на сході України й повернули наші незаконно окуповані території", - сказав Зеленський.



Крім того, президент України висловився за долучення президента США Джо Байдена до "нормандського" переговорного формату.

Нагадаємо, раніше в ОПУ повідомили, що Німеччина та Франція запропонували "кластерний" підхід для виконання Мінських домовленостей.

За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, йдеться про "логічно розставлені кроки, які починаються від початкових кроків із безпеки, пов'язаних із розмінуванням, розведенням, відведенням важкого озброєння, і аж до проведення місцевих виборів".

Єрмак пояснив, що в разі, якщо кластери приймаються сторонами, то з додаванням дат і термінів це "може перетворитися в дорожню карту".

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