Російські військові втретє за день обстріляли один із районів Харкова
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про обстріл Шевченківського району російськими військовими втретє за день
Про це він повідомив у себе в telegram-каналі.
"Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає", - написав Терехов.
О 13:00 та о 21:07 він вже писав про обстріли Шевченківського району. Попередньо без постраждалих.
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