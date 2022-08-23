Російські військові втретє за день обстріляли один із районів Харкова

Про це він повідомив у себе в telegram-каналі.

"Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає", - написав Терехов.

О 13:00 та о 21:07 він вже писав про обстріли Шевченківського району. Попередньо без постраждалих.

У ніч з 20 на 21 серпня у Харкові прогриміли вибухи.

З 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня у Харкові та Харківській області триватиме комендантська година.

Близько 6 години ранку 23 серпня російські загарбники влучили в приватний будинок у Харкові. А області внаслідок обстрілів горіли лісосмуги, є постраждалі.