Ввезення ліків та медзасобів, які закупає МОЗ, звільняють від ПДВ
12 січня Кабмін прийняв рішення про скасування податку на додану вартість щодо операції з ввезення та постачання лікарських та медичних засобів, які закуповує Міністерство охорони здоров’я
Про це йдеться на засіданні уряду.
"Iмпортети подають в МОЗ або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, не пізніше ніж протягом десяти робочих днів до дня ввезення наступні документи:
- засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракт), однією із сторін якого є спеціалізована організація або переможець процедури закуnівлі проведеною особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, відповідно до якого планується таке ввезення; засвідчену в установленому порядку копію рахунку-фактури (інвойсу);
- засвідчені в установленому порядку копії сертифікатів якості (сертифікатів аналізу, протоколів аналізу тощо), виданих виробником на серії лікарських засобів, що пропонуються до ввезення", - зазначається у порівняльній таблиці до проєкту Кабміну.
Крім того, протягом п'яти робочих днів з дати отримання документів, МОЗ або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сферi oхорони здоров'я, видає iмпортеру довідку, що підтверджує ввезення лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на митну територію України відповідно до угод (договорів) або надають обгрунтовану відмову у письмовій формі.
"МОЗ опрацьовує документи на оформлення довідки, які подають імпортери, що обрані спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі. Особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я опрацьовує документи на оформлення довідки, які подають імпортери, які визначені переможцями за результатами проведення процедур закупівель проведених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я", - повідомляється у документі.
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