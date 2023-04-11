В'язнів з Білорусі привезуть на будівництво до тимчасово окупованого Маріуполя, - Андрющенко

Про це в етері "Свобода. Ранок" заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя", - сказав він.

Утім Андрющенко не уточнив, на яких саме умовах білоруські в'язні виконуватимуть роботи в Маріуполі. Російські ж будівельники, які також масово прибувають у місто, за словами радника мера, залишаться жити в Маріуполі.

"Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе - під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року - під два відсотки", - сказав Андрющенко.

Він додав, що для цього вже розіграли 40 тендерів у Москві. Їх отримали фірми, власники яких наближені до Кремля. Будуватимуть все за федеральний бюджет РФ.