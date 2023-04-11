В'язнів з Білорусі привезуть на будівництво до тимчасово окупованого Маріуполя, - Андрющенко
На будівельні роботи до тимчасово окупованого Маріуполя планують привезти засуджених за нетяжкі злочини в'язнів із Білорусі
Про це в етері "Свобода. Ранок" заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя", - сказав він.
Утім Андрющенко не уточнив, на яких саме умовах білоруські в'язні виконуватимуть роботи в Маріуполі. Російські ж будівельники, які також масово прибувають у місто, за словами радника мера, залишаться жити в Маріуполі.
"Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе - під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року - під два відсотки", - сказав Андрющенко.
Він додав, що для цього вже розіграли 40 тендерів у Москві. Їх отримали фірми, власники яких наближені до Кремля. Будуватимуть все за федеральний бюджет РФ.
- 10 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в Маріупольському районі Донецької області російські загарбники виселяють місцевих жителів з села заради розміщення своїх військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.25
Купівля 37.25Продаж 38.06
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе