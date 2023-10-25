"Взагалі не обговорюються політичні питання": Лубінець про переговори із Катаром щодо повернення дітей, яких вивезли з ТОТ

Про це він заявив у етері "Радіо Свобода".

"Там взагалі не обговорюються політичні питання. Я розумію, що російська сторона постійно намагається у своїх переговорах з посередниками знайти таку точку, де посередники будуть давити і на нас, на Україну. Добре, що станом на зараз у Катару вийшло обмежити повне спілкування. Виключно обговорюють тільки питання гуманітарних проблем громадян України", - заявив Лубінець.

За словами омбудсмена, перші розмови щодо участі Катару розпочалися під час приїзду представника цієї країни до України. Пізніше це питання обговорювали на форумі у Джиді, який відбувся на початку серпня. Однак, як саме владі Катару, вдалося переконати Росію повернути українських дітей, Лубінець не розголошує.

"У нас багато ініціатив з боку наших міжнародних партнерів. Але перша країна, яка показала конкретний результат щодо такої співпраці, щодо повернення українських дітей, у нас виявився Катар", - сказав він.

Лубінець зазначив, що Україна продовжує працювати з Катаром щодо повернення незаконно ввезених людей, а також не відкидає жодних пропозицій такого посередництва з боку інших міжнародних партнерів.

Що відомо про повернення дітей із ТОТ

14 вересня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

16 жовтня з ТОТ Херсонщини повернули 6 дітей із двох родин.

Також 24 жовтня багатодітну родину з тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області вдалося перевезти на підконтрольну уряду територію України.