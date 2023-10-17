Україна повернула до родини дітей з ТОТ Херсонщини

Про це інформує Мінреінтеграції.

Діти з лівобережжя Херсонщини знову об’єдналися з родиною. Дві сім'ї розлучилися під час повномасштабної війни Росії у 2023 році.

За словами матері, вона звернулася за допомогою до Української мережі за права дитини. Коли росіяни зайшли у Херсон, батьки відправили 10-річного Олександра, 8-річну Дарину та 6-річного Якова до бабусі у село.

"Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території. Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, забрати малих стало неможливо", - йдеться в матеріалі.

Інша родина також возз’єдналася після 19 місяців розлуки. Батько 9-річної Надійки та 14-річного Михайла сказав, що діти постраждали внаслідок окупації села, де жили їхня бабуся й дідусь. Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості. А після окупації шлях на підконтрольну Україні територію було відрізано.

Фото: Мінреінтеграції

Повернення дітей сім'ям стало можливим завдяки спільним зусиллям Української мережі за права дитини та Мінреінтеграції.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом.

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.

16 жовтня представник Катару повідомив, що катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до Росії, відповідно до механізму, створеного Катаром з метою повернення значної кількості викрадених дітей в Україну.