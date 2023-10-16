Катар поверне з Росії трьох українських дітей, - Reuters

Про це повідомив представник Катару, пише Reuters.

Зазначається, що у п’ятницю Катар уже посприяв поверненню української 7-річної дитини, яка возз’єдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію. Тепер до України повертатимуть 2-річного і 9-річного хлопчиків та дівчинку 17 років.

За словами катарського чиновника, повернення цих перших чотирьох дітей перевіряє систему, яку арабська держава Перської затоки створила після місяців таємних переговорів з Москвою та Києвом.

Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвах Аль Хатер підтвердив посередництво в заяві та назвав репатріацію цього тижня "лише першим кроком".

Водночас уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова надала короткий початковий список українських дітей, яких потрібно повернути, команді катарських дипломатів. Вони перевірили кожну дитину.

За словами чиновника, катарські дипломати супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією чи Білоруссю або до Катару на чартерному літаку перед поверненням в Україну.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. А у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що дитячий омбудсмен Росії Львова-Бєлова визнала, що за 2022 рік її країна депортувала сотні тисяч українських дітей, а це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом.

У жовтні міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.



Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія викрадає українських дітей з ТОТ через гуманітарну місію "Дітям в руки", яку заснувала російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.