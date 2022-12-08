Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Ситуація залишається небезпечною та напруженою на Донеччині. За вчора, 7 грудня, ми маємо велику кількість загиблих та поранених: 9 цивільних людей вчора росіяни вбили, 15 мирних мешканців дістали поранення. Найпотужнішого удару окупанти завдали по Кураховому, вони накрили артилерійським вогнем середмістя, під обстріли потрапили ринок та автовокзал, тож маємо серед цивільних 6 загиблих та 8 поранених лише у Кураховому. Крім того, цілеспрямовано по цивільних людях стріляли окупанти й у Лиманській громаді, там вони вдарили майже по центру селища, пункту видачі гуманітарної допомоги", - повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації.



Тетяна Ігнатченко підкреслила, що небезпека зберігається для населених пунктів Донеччини, а протягом ночі, з 7 на 8 грудня, не припинялися бої вздовж всієї лінії розмежування.



"На ранок 8 грудня нам відомо про значну кількість обстрілів. Найгарячіше зараз в Авдіївці. Повідомлялося, що з 8 години ранку там вже було три артилерійські обстріли. А о 9 годині ранку надійшла інформація про те, що Авдіївку обстрілюють з танків", - розказала Ігнатченко.

6 грудня ворог вдарив по Краматорську 4 ракетами: пошкоджено 39 житлових будинків і школу поблизу міста

7 грудня окупанти на Донеччині вбили 9 місцевих мешканців, ще 15 людей отримали поранення

Також росіяни обстріляли точку видачі гуманітарки на Донеччині, щонайменше троє людей дістали поранення