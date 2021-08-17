Вже 120 українців виявили бажання покинути Афганістан, - МЗС
120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі ЄП.
"Станом на ранок, 120 громадян України та члени родин виявили бажання евакуюватися із Афганістану. Мова йде про українців афганського походження та людей, які працюють за контрактами з приватними компаніями" - сказав він.
Ніколенко додав, що в Кабулі знаходиться літак, який має евакуювати українців.
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Але на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден
"МЗС, посольства докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Паралельно опрацьовуються й інші варіанти" - сказав Ніколенко.
Він наголосив. що українці, які мають бажання виїхати, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані.
"Родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги", - підсумував Ніколенко.
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану,
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