Другий евакуаційний борт України очікує на злет у Кабулі, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі "ЄП".

В аеропорту Кабула Україна має ще один евакуаційний літак. Втім, як зазначив міністр, наразі евакуація не можлива. Водночас в МЗС не знають, чи вдасться надіслати до Кабула ще один евакуаційний борт.

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, який не може вилетіти. Він теоретично у якийсь момент зможе відлетіти, але чи зможе туди прибути новий український літак - це поки що питання без відповіді і відповідь на це запитання залежатиме від стабілізації ситуації в Афганістані", - пояснив Дмитро Кулеба.



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Він уточнив, що українці, які попросили про евакуацію, ще не перебувають на борту цього літака, і таких близько 50 осіб. Пізніше в МЗС уточнили, що наразі евакуації потребують близько 90 осіб.



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Міністр запевнив, що Україна готова брати на вільні місця громадян інших держав, у тому числі громадян Афганістану.

За його словами, одна з проблем цього рейсу у тому, що аеропорт заповнений людьми, які готові штурмувати літаки, сподіваючись втекти з країни.



Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища

Україні вдалося евакуювати з аеропорту 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану