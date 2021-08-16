Аеропорт Кабула закрили на вліт та виліт через теракт

Про це пишуть New York Times, WSJ та СNN з посиланням на Пентагон та джерела.



Повідомляється, що в окремих інцидентах в аеропорту в понеділок американські війська застрелили двох озброєних чоловіків, які наблизились до периметру, який перебував під їх охороною.



Чиновник на умовах анонімності лише сказав журналістам, що чоловіки були озброєні, і США не підтвердили, що вони були членами "Талібану".



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Пентагон повідомив, що до Афганістану перекинуть ще тисячу солдатів 82-ї повітряної-десантної дивізії. Контингент, таким чином, буде збільшений до 7000.



Водночас на тлі останньої атаки аеропорт Кабулу тимчасово закритий для всіх рейсів, включаючи військові.



Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища

Україні вдалося евакуювати з аеропорту 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану