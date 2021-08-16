Аеропорт Кабула закрили на вліт та виліт через теракт
16 серпня в аеропорту Кабула після перемовин між командуванням США та талібами американські військові попередили теракт: було застрелено двох озброєних афганців
Про це пишуть New York Times, WSJ та СNN з посиланням на Пентагон та джерела.
Повідомляється, що в окремих інцидентах в аеропорту в понеділок американські війська застрелили двох озброєних чоловіків, які наблизились до периметру, який перебував під їх охороною.
Чиновник на умовах анонімності лише сказав журналістам, що чоловіки були озброєні, і США не підтвердили, що вони були членами "Талібану".
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Пентагон повідомив, що до Афганістану перекинуть ще тисячу солдатів 82-ї повітряної-десантної дивізії. Контингент, таким чином, буде збільшений до 7000.
Водночас на тлі останньої атаки аеропорт Кабулу тимчасово закритий для всіх рейсів, включаючи військові.
- Нагадаємо, ввечері 15 серпня повідомлялось про обстріли летовища
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану
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