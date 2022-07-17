Вже очевидно, що у бункері йде внутрішня боротьба, - політолог Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Вже очевидно, що відбувається дуже серйозна внутрішня боротьба у бункері, на самому верху воєнно-політичного керівництва, принаймні вона відчувається в інформаційній царині. І як сьогодні можна пропонувати мирні переговори й убивати мирне населення десятками? Причому це обговорюється на каналах. Ось є така тварина жіночої статі, її називають Маргарита Симоньян, яка виступила з виправданням і, навіть, з гарячою підтримкою вбивства у Вінниці. Вона сказала, що спеціально цікавилася у міністерстві оборони, де пояснили, що вдарили по Будинку офіцерів у Вінниці, в якому у цей час збиралися всі місцеві «нацики». Ось таке було пояснення", - зазначив політолог.



Андрій Піонтковський зауважив, що усе вирішилося в останні два дні – це робота HIMARS.



"Яка іронія долі, коли цей воєнний злочинець Путін розкинувся у кріслі й казав "та ми ще нічого не починали". Це Україна ще нічого не починала. Їй вистачило двох днів. Зараз HIMARS біля дюжини. А якщо за кілька тижнів буде 50 чи 60, то як видозмінюватимуться миролюбні пропозиції пана Руденка? Я уявляю, що там робиться. Це визнання поразки, безумовно", - підсумував Піонтковський.