Вже очевидно, що у бункері йде внутрішня боротьба, - політолог Піонтковський
Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський вважає, що за іронією долі воєнний злочинець Путін, розкинувшись у кріслі й говорячи "та ми ще нічого не починали", не розумів, що це Україна ще нічого не починала, якій вистачило двох днів роботи HIMARS
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Вже очевидно, що відбувається дуже серйозна внутрішня боротьба у бункері, на самому верху воєнно-політичного керівництва, принаймні вона відчувається в інформаційній царині. І як сьогодні можна пропонувати мирні переговори й убивати мирне населення десятками? Причому це обговорюється на каналах. Ось є така тварина жіночої статі, її називають Маргарита Симоньян, яка виступила з виправданням і, навіть, з гарячою підтримкою вбивства у Вінниці. Вона сказала, що спеціально цікавилася у міністерстві оборони, де пояснили, що вдарили по Будинку офіцерів у Вінниці, в якому у цей час збиралися всі місцеві «нацики». Ось таке було пояснення", - зазначив політолог.
Андрій Піонтковський зауважив, що усе вирішилося в останні два дні – це робота HIMARS.
"Яка іронія долі, коли цей воєнний злочинець Путін розкинувся у кріслі й казав "та ми ще нічого не починали". Це Україна ще нічого не починала. Їй вистачило двох днів. Зараз HIMARS біля дюжини. А якщо за кілька тижнів буде 50 чи 60, то як видозмінюватимуться миролюбні пропозиції пана Руденка? Я уявляю, що там робиться. Це визнання поразки, безумовно", - підсумував Піонтковський.
- Раніше американський політолог, Андрій Піонтковський, висловив думку, що якесь рішення про кардинальну зміну кремлівських амбіцій було ухвалено два дні тому
- Також політолог, Андрій Піонтковський, зазначив, що Путін втратив контроль над ситуацією у Кремлі
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