Сьогодні друга проміжна капітуляція Росії, - політолог Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дійсно, сьогодні друга проміжна капітуляція Росії. Перша була не менш сенсаційна, як ви чудово пам’ятаєте, – це 25 березня заява заступника начальника генерального штабу про те, що "ми ніякого Києва брати не збиралися", "ми там взагалі невідомо чому", "ми ось тут охороняємо народ Донбасу". Це була радикальна зміна поставлених цілей війни та визнання своєї поразки у битві за Київ. І ось, сьогодні не менш сенсаційна заява. Що ж це "хаймерси" життєдайні роблять", - зауважив політолог.

Андрій Піонтковський додав, що останні три дні відомо про винятково точні удари по штабах середньої ланки та складах озброєнь російської армії. Власне, як з’ясувалося, що жодного захисту від цих ударів у росіян немає.

"І ось сьогодні ми чуємо формулювання цілком іншої мети війни. Так, вона, як і раніше, нахабна та неприйнятна для України, але вже щось інше, це визнання Криму, "ДНР", "ЛНР". І, ви знаєте, що я помітив, навіть, поки не писав у твіттері, мені здавалося або це випадковість, але останні два дні у заголовках новин, що відкривають усі російські інформаційні сторінки, – не "війна", не "спеціальна воєнна операція в Україні", а "захист Донбасу від українських атак". Тобто якесь рішення про кардинальну зміну своїх амбіцій було ухвалено два дні тому, принаймні однією з башт Кремля, яка має доступ до інформаційних каналів політики, а сьогодні вже набуло дуже серйозної форми" – підкреслив Піонтковський.

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