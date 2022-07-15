Путін терміново скликає раду безпеки РФ

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прессекретаря очільника кремля Дмитра Пєскова.

"У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня — там залежатиме від інших заходів – оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав Пєсков.

15 липня у МО Росії збрехали про удар по цивільних у Вінниці.

Вранці 14 липня загарбники атакували ракетами Вінницю.Російськими ракетами також було пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

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