Путін терміново скликає раду безпеки РФ
Президент Росії проведе 15 липня оперативну нараду із постійними членами ради безпеки Росії
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прессекретаря очільника кремля Дмитра Пєскова.
"У п'ятницю президент проведе в середині дня або в другій половині дня — там залежатиме від інших заходів – оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав Пєсков.
- 15 липня у МО Росії збрехали про удар по цивільних у Вінниці.
- Вранці 14 липня загарбники атакували ракетами Вінницю.Російськими ракетами також було пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.
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