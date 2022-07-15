Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"На момент атаки на цьому військовому об'єкті проходила нарада командування українських повітряних сил із представниками іноземних постачальників озброєнь з питань передачі ЗСУ черговій партії літаків, засобів поразки, а також організації ремонту українського авіаційного парку".

Міноборони Росії уточнило, що, мовляв, "завдано удару по будівлі гарнізонного будинку офіцерів у місті Вінниця".

Вранці 14 липня загарбники атакували ракетами Вінницю.Російськими ракетами також було пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

Міський голова Сергій Моргунов повідомив про наслідки ракетного удару по Вінниці, що забрав життя 22 людей, 115 поранено.

15 липня в ефірі Еспресо журналістка Дідух заявила, що у Вінниці після ракетного удару продовжують шукати дітей.

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