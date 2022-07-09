Кремль перебуває у стратегічному шоці, - генерал Ходжес

Таку думку висловив провідний військовий експерт в етері Еспресо.



"Те, наскільки довго Росія зможе продовжувати цю війну, залежить від нашого прагнення і далі надавати підтримку Україні, але також і від стабільності у Кремлі, бо видається, що там вона дуже крихка. Сумнівно, що влада Росії готова і надалі надавати монолітну, міцну підтримку президенту Путіну, адже влада стурбована поточним станом, а також потенційним розколом всередині правлячих еліт. Ми повинні робити все можливе, щоб сприяти цьому, доносячи правдиву інформацію до російського народу. Чим більше похоронів вони побачать, тим швидше вони зрозуміють, що вся ця історія щодо причин нападу на Україну не більше ніж байка", - зазначив Бен Ходжес.



Генерал додав, що росіяни вже бачать, скільки молодих солдат без потреби гинуть у війні, яку розв’язав Володимир Путін, та водночас вже почали відчувати на собі результати накладених санкцій. Ходжес переконаний у тому, що такий тиск на Кремль матиме потужний ефект.



"Росіяни не чекали, Кремль не чекав, що Україна даватиме таку гідну відсіч, що народ України вистоїть, що буде така вражаюча єдність українського уряду. Саме тому військово-морські та військово-повітряні сили РФ намагаються триматися подалі від радіусу ураження озброєння ЗСУ. А також вони перебувають у стратегічному шокові від того, що Захід таки об’єднався у плані дипломатичних та економічних санкцій", підкреслив екскомандувач Сухопутних військ США у Європі.



Бен Ходжес розповів, що саме зараз перебуває у Німеччині, де люди щодня говорять про потребу відійти від споживання російського газу та про необхідність підтримувати Україну.



"Підтримка справді відчутна, і ми великою мірою завдячуємо цьому президенту Байдену, його намаганням об’єднати всіх охочих підтримувати Україну. Розуміємо, що так триватиме не вічно, оскільки кожна країна стикається зі своїми внутрішніми викликами. Люди стурбовані дефіцитом газу, інфляцією та іншими пов’язаними з війною моментами. Найбільшим побоюванням залишається питання експорту українського зерна, що буде, якщо не вдасться його транспортувати до країн Близького Сходу та Азії, тобто виклики справді великі. Але ми тримаємось разом і гадаю, що Кремль у зв’язку з цим перебуває у стратегічному шоці", - зауважив генерал.

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