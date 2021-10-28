Вже все вирішено: Усик поділився планами щодо завершення кар'єри
Український боксер Олександр Усик зізнався, що вже планував, коли завершить кар'єру
Про це Усик заявив у інтерв'ю Daily Mail.
За його словами, остаточне рішення ще не ухвалено, проте він вже думав про те, коли залишить ринг.
"Я постійно дякую богу за все, що він дав мені в цьому житті. Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але, на правду, вже все вирішено. Остаточного рішення я поки що не прийняв, але план є", – сказав Усик.
34-річний українець 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 28 жовтня Олександр Усик висловив зацікавленість у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.36Продаж 30.74
- Актуальне
- Важливе