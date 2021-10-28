Вже все вирішено: Усик поділився планами щодо завершення кар'єри

Про це Усик заявив у інтерв'ю Daily Mail.

За його словами, остаточне рішення ще не ухвалено, проте він вже думав про те, коли залишить ринг.

"Я постійно дякую богу за все, що він дав мені в цьому житті. Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але, на правду, вже все вирішено. Остаточного рішення я поки що не прийняв, але план є", – сказав Усик.

34-річний українець 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).