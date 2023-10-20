Взуття на осінь 2023: що потрібно знати, аби підібрати стильну модель

Осіннє взуття радує модниць своїм різноманіттям, від стилю та колірної гами, до ступеню утеплення. Головне правило - обирати взуття, яке вам подобається та відповідає стилю, зручності та кліматичним умовам.

Важливо пам’ятати, що на осінь варто придбати декілька пар взуття. Протягом сезону погода досить суттєво змінюється. І якщо у вересні ще можна носити туфлі з відкритим носком, балетки та текстильні кеди, тоді як в жовтні-листопаді вже необхідно придивитися до більш закритих моделей взуття.

В будь-якому разі, осінній сезон дуже непередбачуваний, тому мати різне взуття – це необхідність, що дозволить вам бути готовим до різних ситуацій та залишатися стильними в будь-яку погоду.

На що звертати увагу при виборі осіннього взуття

Обираючи модне взуття на осінь, враховуйте погодні умови, ваш стиль та особисті потреби для того, щоб взуття відповідало вашим очікуванням і було практичним у використанні. Однак, основними факторами є:

Матеріали. Обирайте взуття, яке виготовлене з водонепроникних або водовідштовхувальних матеріалів. Це допоможе уникнути промокання взуття в дощову погоду та збереже його вигляд.

Якісна підошва. Осінь часто супроводжується слизькими дорогами. Вибирайте взуття з гнучкими, але стійкими підошвами, які забезпечать хороше зчеплення із поверхнею.

Пам’ятайте про стиль. Обирайте взуття, яке відповідає вашому стилю та пасує до вашого гардеробу. Зараз на піку популярності чоботи з напуском, лофери на великій підошві та ботфорти. Не купуйте взуття, яке не пасує до вашого гардеробу. Перед покупкою чоботів, образу подумайте з чим ви їх зможете одягати.

Зручність. Це важливий фактор, тому переконайтеся, що взуття добре підходить для довгих прогулянок чи просто відпочинку на свіжому повітрі.

Стильна колірна гама. Як і в одязі, колір взуття має велике значення. Враховуйте, що світлі відтінки швидше забруднюються восени, а темні або середні відтінки можуть бути більш практичними.

Варіативність. Взуття на осінь із різних матеріалів та кольорів дає можливість вам кардинально свій образ і підкреслювати свій стиль.

Розмір. Ще одна важлива характеристика для закритого взуття, оскільки невірний розмір може викликати незручності та дискомфорт, а потім і проблеми зі стопою.

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Трендові кольори взуття

Загальними тенденціями, які спостерігаються цього осіннього сезону є використання темного-синього кольору та сріблясто-металічних відтінків. Темний синій колір близький до чорного, виглядає стильно та стримано, він досить універсальний та підходить для використання в різних інтерпретаціях.

Як і завжди, восени можна очікувати використання приглушених, природних та насичених кольорів, які відображають осінню палітру. Типовими для цього сезону є відтінки коричневого, червоного, темно-зеленого, а також класичний чорний, сірий і кремовий.

До речі, червоний – це дійсно тренд сезону осінь-зима 2023/24. Багато дизайнерів представили різні варіації цього кольору, від яскравого червоного до глибокого бордового. Його можна було побачити на показах багатьох брендів - Victoria Beckham, Hermеs, Prada.

Фото: Vogue

Стильне взуття, яке варто обрати цієї осені

Відомі модельєри потішили шанувальників моди комфортними та зручними моделями взуття. Колекції осінь-зима відзначилися більш простими та лаконічним варіантами, які чудово впишуться у кежуал стиль багатьох жінок.

Моделі "kitten heel"

Туфлі на мікропідборах, або "kitten heel" - це взуття з маленькими підборами до 2 дюймів (5 см). Такі туфлі дуже елегантні, ідеально підходять для тих, хто шукає класичні та зручні моделі, які виглядають стримано та жіночно.

Фото: Pinterest

Нормкор кросівки

Всі дівчата, що обожнюють Casual костюми, або більш лаконічні образи з джинсами, зараз дуже зрадіють. Адже у новому осінному сезоні кросівки у цьому стилі були представлені на показах у багатьох відомих дизайнерів - Miu Miu, Heron Preston, Paco Rabbane та інші.

Стиль "нормкор" (normcore) визначається простотою, невиразністю та зручним дизайном, без надмірних деталей або яскравих кольорів. Кросівки мають бути нейтральними та універсальними, підходячи до будь-якого образу.

Фото: Vogue

Черевики з грубою підошвою

Армійські черевики зазвичай виготовляють з міцною та грубою підошвою, яка добре адаптується до різних умов. Мілітарі стиль може добре поєднуватися з різними образами, додаючи до них елемент рішучості та сили. Черевики також можуть мати елементи, які надають їм більшої строгості - пряжки або замки. Зазвичай використовують темні кольори, такі як: хакі, чорний або коричневий. Саме їх використали дизайнери Fendi та Max Mara.

Загалом, черевики з тракторною підошвою не нові, а користаються популярністю не перший рік через свою універсальність та комфорт.

Фото: Vogue

Туфлі "Мері Джейн"

Ще один не очевидний, але зручний та цікавий тренд серед осінного взуття цього сезону. Такі туфлі стали популярними в середині 20-го століття і продовжують залишатися популярними завдяки своїй елегантності та універсальності в стилізації образу.

Головними рисами взуття "Мері Джейн" є наявність застібки — зазвичай це ремінець чи липучка, яка перетинається навколо щиколотки чи навколо стопи. Каблук невеликий, або середньої висоти, може використовуватись також танкетка. Це взуття може мати різноманітне оформлення, таке як вишивка, об'ємні деталі, банти, квіти чи інші декоративні елементи.

Фото: Vogue

Взуття в металічних відтінках

Взуття у відтінку металік та з використанням металічних елементів є стильним та модним вибором, додаючи образу сучасності та елегантності. Цей відтінок чудово пасує до різних видів взуття, включаючи туфлі, черевики, кросівки, чоботи тощо.

Це допомагає урізноманітніти ваші образи та підібрати взуття для різних заходів. Сріблясто-металеве взуття може бути вдало поєднане як з повсякденним, так і з вечірнім або офісним стилем, надаючи образу деякої розкоші та оригінальності.

Фото: Pinterest

Стильні лофери

Сьогодні вже важко уявити стильний осінній образ без них. Лофери — це витончене взуття, яке додає нотку елегантності до образу та є чудовим варіантом для тих, хто шукає комфорт і стиль в одному.

Вони доступні в різних варіаціях, включаючи класичні лофери, тасел-лофери, утеплені моделі чи на грубій підошві. Така різноманітність дозволяє підібрати їх під різні образи та ситуації.

Фото: Pinterest