Про це він сказав в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Наш підрозділ перебуває на півночі від Бахмута, ми маємо гарні успіхи. За останню ніч ми знешкодили багато ворожої техніки. Тривають наступальні дії від оборони. У нас немає іншого виходу, як викурити ворога з Бахмута. Нам потрібно взяти їх у ще більші кліщі. Тому, на півдні від Бахмута наші побратими звільняють Кліщіївку, Курдюмівку, Озерянівку й досить глибоко вклинилися в оборонні споруди ворога. Наш підрозділ робить другу гілку кліщів, північніше Бахмута. Далі, ніж Соледар, але іншої тактики немає", - підкреслив Лисенко.

За словами бійця, ворог гарно закріпився у Бахмуті.

"Бахмут - це не тільки багатоповерхова забудова, яка дійсно нам зараз перешкоджає штурмом пройти його наскрізь. Також тут є величезна промзона, не тільки заводу шампанських вин, а й багатьох підприємств, які були збудовані в Радянські часи й мають підземні ходи, бункери й бомбосховища. Тільки взявши ворога у величезні кліщі, ми зможемо змусити його тікати з Бахмута", - наголосив Лисенко.