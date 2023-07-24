Взявши ворога у кліщі, Сили оборони змусять його тікати з Бахмута, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко зазначив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України знищили багато ворожої техніки
Про це він сказав в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Наш підрозділ перебуває на півночі від Бахмута, ми маємо гарні успіхи. За останню ніч ми знешкодили багато ворожої техніки. Тривають наступальні дії від оборони. У нас немає іншого виходу, як викурити ворога з Бахмута. Нам потрібно взяти їх у ще більші кліщі. Тому, на півдні від Бахмута наші побратими звільняють Кліщіївку, Курдюмівку, Озерянівку й досить глибоко вклинилися в оборонні споруди ворога. Наш підрозділ робить другу гілку кліщів, північніше Бахмута. Далі, ніж Соледар, але іншої тактики немає", - підкреслив Лисенко.
За словами бійця, ворог гарно закріпився у Бахмуті.
"Бахмут - це не тільки багатоповерхова забудова, яка дійсно нам зараз перешкоджає штурмом пройти його наскрізь. Також тут є величезна промзона, не тільки заводу шампанських вин, а й багатьох підприємств, які були збудовані в Радянські часи й мають підземні ходи, бункери й бомбосховища. Тільки взявши ворога у величезні кліщі, ми зможемо змусити його тікати з Бахмута", - наголосив Лисенко.
- Станом на 24 липня від початку контрнаступу Збройних Сил України на півдні звільнено вже понад 192 км² української території, а на Бахмутському напрямку - 35 км²
- 24 липня у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Зазначається, що протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.
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