Wаrner Bros. заборонила показувати свої фільми на російських телеканалах

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Заборона розповсюджується на телеканали СТС, РЕН-ТВ, "П’ятий канал", "Домашній", а також відеосервіс more.tv. Повідомляється, що ліцензійні угоди Wаrner Bros з російським прокатником діють ще щонайменше півтора року, проте внаслідок заборони "Національна група" більше не має прав на показ фільмів кінокомпанії.

Нагадаємо, що Wаrner Bros належать такі популярні проєкти як "Гаррі Поттер", "Годзілла 2: король монстрів", "Аквамен", "Диво-жінка", "Ліга справедливості" та багато інших. Зазначається, що ці фільми набирали найвищі рейтинги, зокрема на каналі СТС.

Раніше стало відомо, що Disney видалила свій сайт у РФ і акаунти в російських соцмережах.

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