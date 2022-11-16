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Головна війна з Росією Wаrner Bros. заборонила показувати свої фільми на російських телеканалах

Wаrner Bros. заборонила показувати свої фільми на російських телеканалах

16 листопада, 2022 середа
22:06
війна з Росією кінотеатр

Одна з найбільших голлівудських кіностудій Wаrner Bros. заборонила показувати свої фільми на російських телеканалах, що входять до "Національної групи"

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Заборона розповсюджується на телеканали СТС, РЕН-ТВ, "П’ятий канал", "Домашній", а також відеосервіс more.tv. Повідомляється, що ліцензійні угоди Wаrner Bros з російським прокатником діють ще щонайменше півтора року, проте внаслідок заборони "Національна група" більше не має прав на показ фільмів кінокомпанії.

Нагадаємо, що Wаrner Bros належать такі популярні проєкти як "Гаррі Поттер", "Годзілла 2: король монстрів", "Аквамен", "Диво-жінка", "Ліга справедливості" та багато інших. Зазначається, що ці фільми набирали найвищі рейтинги, зокрема на каналі СТС.

  • Раніше стало відомо, що Disney видалила свій сайт у РФ і акаунти в російських соцмережах.

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