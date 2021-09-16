WBC зруйнувала чемпіонські плани українського боксера
WBC дозволила мексиканцю Хайме Мунгуйї провести проміжний поєдинок перед боєм за звання офіційного претендента на чемпіонський титул проти українця Сергія Дерев'янченка
Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман у twitter.
За його словами, WBC дозволила колишньому чемпіону світу в середній вазі (до 72,6 кг) Хайме Мунгуйї зустрітися з американцем Габріелем Росадо.
"WBC підтримала запит Мунгуйї на підписання контракту на жовтневий бій проти Росадо та проведення елімінатора проти Дерев'янченко після цієї зустрічі", - написав Сулейман.
Таким чином, Дерев'янченку доведеться зачекати на зустріч з Мунгуйєю до 2022 року.
35-річний Сергій Дерев'янченко не виходив на ринг з червня 2020 року, коли він поступився володарю пояса WBC Джермаллу Чарло зі США за очками.
До цього українець програв у боях за титул чемпіона світу казахстанцю Геннадію Головкіну та Деніелу Джейкобсу.
- Раніше Сергій Дерев’янченко заявляв, що планує повернутися на ринг влітку 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.26Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе