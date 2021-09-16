WBC зруйнувала чемпіонські плани українського боксера

Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман у twitter.

За його словами, WBC дозволила колишньому чемпіону світу в середній вазі (до 72,6 кг) Хайме Мунгуйї зустрітися з американцем Габріелем Росадо.

"WBC підтримала запит Мунгуйї на підписання контракту на жовтневий бій проти Росадо та проведення елімінатора проти Дерев'янченко після цієї зустрічі", - написав Сулейман.

Таким чином, Дерев'янченку доведеться зачекати на зустріч з Мунгуйєю до 2022 року.

35-річний Сергій Дерев'янченко не виходив на ринг з червня 2020 року, коли він поступився володарю пояса WBC Джермаллу Чарло зі США за очками.

До цього українець програв у боях за титул чемпіона світу казахстанцю Геннадію Головкіну та Деніелу Джейкобсу.



@WBCBoxing confirms the acceptance of the request made by @jaimemunguia15 to proceed with his contracted fight on October Vs Rosado and then proceed with the final elimination vs Derevyanchenko @TGBpromotions @GoldenBoyBoxing @ZanferBoxing @fbeltranzanfer — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) September 15, 2021

Раніше Сергій Дерев’янченко заявляв, що планує повернутися на ринг влітку 2021 року.

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