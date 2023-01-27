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Wellboy став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру"

27 січня, 2023 п'ятниця
10:44
Культура Wellboy

Український виконавець Wellboy долучився до проєкту "Збережіть українську культуру" та став новим амбасадором

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики

Співак, композитор та автор пісень Антон Вельбой став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру".

"Декілька днів тому Wellboy повернувся з гастролів по Канаді, на яких активно долучав людей до збору коштів на відбудову зруйнованих Російською Федерацією українських пам’яток та об’єктів культури", - пише пресслужба.

Повідомляється, що це вже четвертий лідер суспільної думки, який долучився до ініціативи.

Підтримати збір.

Довідково. Антон Вельбой, сценічний псевдонім Wellboy - український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу "X-Фактор".

2021 року почав співпрацю з музичним продюсером Юрієм Бардашем, результатом якої стала прем'єра 25 червня 2021 року відеокліпу "Гуси". За два тижні після прем'єри пісня увійшла в топ-20 пісень українського Apple Music, посіла 8-ме місце у загальноукраїнському радіочарті, а відеокліп зібрав понад 18 млн переглядів на YouTube. Хіт став першим українським треком, який за всю історію існування Apple Music в Україні потрапив до ТОП 100 РОКУ Apple Music Ukraine.

8 липня 2021 року Wellboy виступив на головній сцені фестивалю Atlas Weekend 2021. А 6 серпня на Маріупольському фестивалі MRPL CITY FEST. 

Також у 2021 році став єдиним українським треком ТОП 10 YouTube Ukraine та разом із піснею "Вишні" потрапив у ТОП 50 Spotify Ukraine. Крім цього, стрімінговий сервіс Spotify назвав Антона Wellboy головним хітмейкером року та обрав учасником програми "Wrapped 2021 by Spotify" в Україні.

Один з фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з Бардашем. 13 липня на ютуб-каналі артиста відбулася прем'єра пісні під назвою "Ворогів на ножі". У жовтні 2022 року Wellboy випустив кліп "Стиль".

  • 22 серпня 2022 року в Україні запустили проєкт "Збережіть українську культуру", який допоможе зібрати кошти на відновлення зруйнованої армією РФ спадщини. 
  • 19 січня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що суспільство хоче бачити не тільки відбудову України, але й Україну, яка створює нове про культуру.  

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