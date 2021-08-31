Windows 11 вийде 5 жовтня

Про це повідомляє НВ.

Windows 11 буде доступна через оновлення з Windows 10.

Операційна система отримає новий дизайн і звуки, а меню Пуск буде надавати доступ до хмарного середовища, а також відображати останні файли незалежно від пристрою, де їх переглядав користувач.

У Windows 11 з’явиться оновлений Microsoft Store в новому дизайні.

"Також триває впровадження Android-додатків в Windows 11 і Microsoft Store в рамках співпраці з Amazon і Intel. У найближчі місяці для учасників програми Windows Insiders буде введено в дію тестування", - розповіли в Microsoft.

Також наголошується, що Windows 11 оптимізована для швидкості, продуктивності і поліпшених можливостей цифрового пера, сенсорного і голосового управління.

Процес безкоштовного оновлення до Windows 11 розпочнеться 5 жовтня . Спочатку оновлення стане доступним для нових пристроїв, які відповідають всім необхідним вимогам.

Користувачі ПК, які не захочуть переходити на нову операційну систему, можуть продовжувати користуватися Windows 10. Підтримка цієї системи буде тривати до 14 жовтня 2025 року.



