WINDROSE став партнером медичної лабораторії "Ескулаб"

09 грудня медична лабораторія "Ескулаб" та авіакомпанія WINDROSE, піклуючись про клієнтів та безпеку їхнього здоров’я під час подорожі в умовах карантину, розпочали співпрацю! Відтепер усі клієнти авіакомпанії, за наявності квитка, можуть здати дослідження на виявлення коронавірусної інфекції за спеціальною ціною:



Тест на антиген з перекладом – 250 грн;



ПЛР-тест з перекладом – 650 грн (результат до 24 годин, у київських відділеннях та аеропорті "Львів" – до 12 год).



Здати аналізи пасажири рейсів "WINDROSE" можуть у будь-якому відділенні "Ескулаб" в Україні, так само як і забрати результати. Окрім того, мобільні пункти "Ескулаб" цілодобово працюють в аеропортах "Бориспіль" та "Львів", тому забрати оригінал результатів можна безпосередньо перед вильотом.



"WINDROSE" - одна з найбільших українських авіакомпаній, яка працює з 2003 року та базується в київському аеропорті "Бориспіль". Виконує туристичні та регулярні авіаперевезення з базового аеропорту "Бориспіль", а також майже з усіх регіонів України. Окрім внутрішніх перельотів WINDROSE здійснює авіаперевезення у таких напрямах, як Єгипет, Туреччина, Чорногорія, Хорватія, Болгарія та Сербія.



Медична лабораторія "Ескулаб" - це високоточна лабораторна діагностика. Відмінний сервіс, технічні інновації та світові лабораторні стандарти дозволили львівській компанії досягнути рівня найкращих міжнародних лабораторій. "Ескулаб" надає високоякісні послуги лабораторного обстеження та прививає українцям культуру піклування про власне здоров'я з 14 жовтня 2009 року.