Wizz Air відкрив пільгову програму підготовки пілотес

Про це повідомляє Index.

Програма розрахована на жінок, віком понад 18 років, які не мають попереднього досвіду пілотування. Навчання триватиме півтора року й здійснюватиметься в партнерстві з льотною академією Trener в Угорщині.

На початку навчання учасниці отримають теоретичні знання й навички, необхідні для того, щоб стати пілотесою. Ті, хто успішно завершить курс, зможуть перейти до підвищення кваліфікації, після чого кандидатки пройдуть підготовку в самій Wizz Air.

За підсумками програми She Can Fly жінкам можуть запропонувати роботу пілотесами в авіакомпанії, зазначає лоукостер.

Для участі в програмі потрібно буде сплатити початковий внесок у розмірі 800 євро, решту – понад 60 тисяч євро – можна буде виплатити протягом шести років тим, хто успішно склав іспит на отримання ліцензії.

Як зазначають в угорському лоукостері, наразі лише 5% комерційних пілотів в усьому світі є жінками.