Wizz Air відкрив пільгову програму підготовки пілотес
Угорська авіакомпанія Wizz Air 8 березня анонсувала програму She Can Fly, спрямовану на підготовку конкретно жінок-пілотів
Про це повідомляє Index.
Програма розрахована на жінок, віком понад 18 років, які не мають попереднього досвіду пілотування. Навчання триватиме півтора року й здійснюватиметься в партнерстві з льотною академією Trener в Угорщині.
На початку навчання учасниці отримають теоретичні знання й навички, необхідні для того, щоб стати пілотесою. Ті, хто успішно завершить курс, зможуть перейти до підвищення кваліфікації, після чого кандидатки пройдуть підготовку в самій Wizz Air.
За підсумками програми She Can Fly жінкам можуть запропонувати роботу пілотесами в авіакомпанії, зазначає лоукостер.
Для участі в програмі потрібно буде сплатити початковий внесок у розмірі 800 євро, решту – понад 60 тисяч євро – можна буде виплатити протягом шести років тим, хто успішно склав іспит на отримання ліцензії.
Як зазначають в угорському лоукостері, наразі лише 5% комерційних пілотів в усьому світі є жінками.
- Нагадаємо, авіакомпанія WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до аеропорту Кишинева, зважаючи на ризики ,викликані потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови та небезпеку агресії РФ на Молдову.
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