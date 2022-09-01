Wizz Air замість скасованих рейсів у Москву полетить у столицю Узбекистану
Три авіакомпанії з арабських країн отримали дозвіл на обслуговування нових рейсів між Узбекистаном і Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами
Про це повідомляє видання "Подробно".
Саудівська компанія FlyNas, яка раніше обслуговувала напрямок Ріяд - Ташкент, отримала дозвіл на рейси Джідда - Ташкент - Джідда.
Fly Dubai обслуговуватиме регулярні рейси між Дубаєм та Наманганом, а Wizz Air Abu Dhabi – між Абу-Дабі та Ташкентом.
- Відзначимо, що раніше Wizz Air анонсував відновлення з осені рейсів Москва - Абу-Дабі, але після нищівної критики скасував усі бронювання.
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