Wizz Air замість скасованих рейсів у Москву полетить у столицю Узбекистану

Про це повідомляє видання "Подробно".

Саудівська компанія FlyNas, яка раніше обслуговувала напрямок Ріяд - Ташкент, отримала дозвіл на рейси Джідда - Ташкент - Джідда.

Fly Dubai обслуговуватиме регулярні рейси між Дубаєм та Наманганом, а Wizz Air Abu Dhabi – між Абу-Дабі та Ташкентом.

Відзначимо, що раніше Wizz Air анонсував відновлення з осені рейсів Москва - Абу-Дабі, але після нищівної критики скасував усі бронювання.

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