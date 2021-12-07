WTA назвала ім'я найкращої тенісистки 2021 року

Про це повідомляє WTA.



За версією Жіночої тенісної асоціації, австралійка Ешлі Барті показала найкращу гру серед всіх тенісисток у 2021 році.



25-річна Барті вже вдруге здобуває перемогу у номінації, вперше це сталось у 2019 році. У цьому році австралійка тріумфувала на Вімблдоні, а також перемогла на чотирьох турнірах WTA.



Ешлі Барті очолює рейтинг WTA і вже вдруге поспіль закінчила рік як перша ракетка світу.





Doubling ????@BKrejcikova & @K_Siniakova become the WTA Doubles Team of the Year for the second time ????‍♀️



Winning the WTA Finals, Olympic gold, and another major, both have also held the World No.1 Doubles ranking this season! pic.twitter.com/f4FXdn43E9 — wta (@WTA) December 7, 2021

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