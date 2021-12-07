WTA назвала ім'я найкращої тенісистки 2021 року
Австралійка Ешлі Барті визнана найкращою тенісисткою 2021 року
Про це повідомляє WTA.
За версією Жіночої тенісної асоціації, австралійка Ешлі Барті показала найкращу гру серед всіх тенісисток у 2021 році.
25-річна Барті вже вдруге здобуває перемогу у номінації, вперше це сталось у 2019 році. У цьому році австралійка тріумфувала на Вімблдоні, а також перемогла на чотирьох турнірах WTA.
Ешлі Барті очолює рейтинг WTA і вже вдруге поспіль закінчила рік як перша ракетка світу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.57Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе