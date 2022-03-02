Я боролася за свою країну, - Світоліна прокоментувала розгромну перемогу над росіянкою у Мексиці
Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка розгромила росіянку Анастасію Потапову на турнірі у мексиканському Монтерреї, заявила, що у матчі боролася за свою країну
Про це повідомляє Tennis Majors.
"Мені дуже сумно, але я рада, що граю у теніс. Я боролася за свою країну. Для мене це особлива подія. Усі гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії", - сказала Еліна Світоліна.
Світоліна перемогла росіянку Анастасію Потапову у двох сетах - 6:1 і 6:2. Під час поєдинку усі згадки про Росію прибрали.
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