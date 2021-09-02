Я була рада грати, бо обіцяли цілий день дощ, - Світоліна оцінила свій старт на US Open
Перша ракетка України Еліна Світоліна вдало оцінила свій старт на Відкритому чемпіонаті США
Про це повідомляє btu.org.ua.
Світоліна не хотіла затягувати матч з Ребекою Масаровою і рада, що поєдинок не перенесли через дощ.
"Матчі склалися досить добре. Я впевнено відіграла, добре подавала. Я була рада грати, бо обіцяли цілий день дощ, і я дуже хотіла зіграти, щоб був день відпочинку. Я думала тільки про це, що потрібно бути сконцентрованою і закінчити матч в двох сетах і не розтягувати його. Наступний матч з Касаткіною? Звичайно, легше грати з суперницею, коли ти знаєш, як вона грає. У нас було багато матчів, і ми багато тренувалися разом, так що знаємо стиль гри один одного. Буду відновлюватися. Для мене завжди відновлення в пріоритеті", - сказала Еліна Світоліна.
Завтра, 3 вересня, Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної в 1/16 фіналу US Open.
- 29 серпня Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації у Чикаго.
- 31 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла канадійку Ребекку Маріно у першому колі Відкритого чемпіонату США.
- 1 вересня у другому колі US Open перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла Ребеку Масарову.
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