Я була рада грати, бо обіцяли цілий день дощ, - Світоліна оцінила свій старт на US Open

Про це повідомляє btu.org.ua.



Світоліна не хотіла затягувати матч з Ребекою Масаровою і рада, що поєдинок не перенесли через дощ.



"Матчі склалися досить добре. Я впевнено відіграла, добре подавала. Я була рада грати, бо обіцяли цілий день дощ, і я дуже хотіла зіграти, щоб був день відпочинку. Я думала тільки про це, що потрібно бути сконцентрованою і закінчити матч в двох сетах і не розтягувати його. Наступний матч з Касаткіною? Звичайно, легше грати з суперницею, коли ти знаєш, як вона грає. У нас було багато матчів, і ми багато тренувалися разом, так що знаємо стиль гри один одного. Буду відновлюватися. Для мене завжди відновлення в пріоритеті", - сказала Еліна Світоліна.



Завтра, 3 вересня, Еліна Світоліна зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної в 1/16 фіналу US Open.