Я люблю жорсткий футбол, - герой Євро-2020 Довбик назвав найкращих захисників України

Про це повідомляє zbirna.com.



За словами Довбика, саме проти Забарного та Матвієнка йому було найважче грати в УПЛ.

"Найсильніші гравці оборони, яким доводиться протистояти в УПЛ - це Микола Матвієнко та Ілля Забарний. Мені подобається, що вони діють за рахунок мислення, а не просто висікають. Приємно перебувати з ними в збірній. Хоча у нас і в "Дніпрі-1" відмінні захисники. Я люблю жорсткий футбол, намагаюся ніколи не згортати, не йти від боротьби, але все повинно бути в спортивному дусі. Та й з VAR якісь брудні штучки не пройдуть. Не потрібно все це", – висловився Довбик.



У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.

У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, 25 грудня Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

29 грудня найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги 2021 року було визнано форварда "Дніпра-1" Артема Довбика.

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