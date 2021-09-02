Я називаю його гномом, - футболіст ПСЖ розповів, як жартує над Мессі

Про це повідомляє Tyc Sports.



Ді Марія, який грає з Мессі у збірній Аргентині, щасливий, що тепер гратиме з форвардом в одному клубі.



"Мені в кар'єрі не вистачало вишеньки на торті: ігри з Мессі в одному клубі. Я завжди називаю його "гномом". Чи не з самого початку, але став так робити, коли ми подружилися. Він давно називає мене Fide. Думаю, так і залишиться. Я ставлюся до нього як до звичайної людини, і йому це подобається. Він не любить гру на публіку, тому спілкується з тими, з ким краще склалися відносини, з ким він ладнає, з тими, хто ставиться до нього як до рівного. Він найкращий в світі, але для нас він Лео, "гном", і так ми до нього і ставимося", - сказав Анхель Ді Марія.

Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.



Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".

34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb