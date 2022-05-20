Я не можу стріляти в людей, - Мілевський пояснив, чому не пішов воювати
Колишній форвард "Динамо" та збірної України Артем Мілевський пояснив, що не приєднався до тероборони, бо не може стріляти в людей
Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".
За словами Мілевського, він допомагає по іншому.
"Так, Саша кликав мене у тероборону. Але я не можу стріляти у людей. Хто б вони не були. Ізраїль там, не знаю, Росія. Вони, звичайно, кончені. Те що вони наробили... Я не буду ні в кого стріляти. У Сані свій вибір, свій шлях. Я допомагаю по-іншому. То розвантажуємо щось, то кефір, хліб комусь принесемо на охорону. Хто чим. У кожного свій вибір. І кожний допомагає по-своєму. Так, може, Саша був і ображений. Але ми все одно разом, ми живі", – сказав Артем Мілевський.
На початку війни товариш Мілевського Алієв вступив до тероборони.
- 6 травня зірка шоубізу Дарія Астаф’єва розповіла, що під час її волонтерської роботи в ресторані колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський нахабно приходив отримувати їжу.
- "Якщо захочеш ще хайпанути на мені, клич, придумаємо реальнішу історію", - відповів Мілевський Астаф'євій,
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