"Я не тряпка якась, я захищаю інтереси своєї держави", - Зеленський про українсько-польські відносини

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

"Хочу подякувати Польщі й президенту Дуді, перш за все суспільству. Ви з нами з початку війни, ви наші сусіди, приймали наших людей. І я робив максимально все, щоб віддячити вам. Може цього замало, але ми вам вдячні. Але при цьому ми маємо бути відвертими. Президент Анджей говорив: українці своїм життям захищають Польщу. Вважаю ми брати з вами. Ви нам допомагали, як могли, а ми стояли за вас і стоїмо, як можемо. У мене були потужні стосунки з вашим Кабміном. Ми були вдячні. Потім була блокада наших кордонів... Зрозумійте, це не бізнес під час війни. Це було виживання, у нас не було коридору - вільного, незалежного, чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно", - заявив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив, що у нас були проблеми зі Словаччиною, могли бути з Румунією, були з Угорщиною.

"І у нас були проблеми з нашими найбільшими друзями - Польщею. Що у нас залишається, якщо немає моря? Коли сказали компроміс... Я сказав: а в чому? Ми готові, скажіть в чому. Не всім нам вижити? Не вивезти зерно? Ми сказали: окей, не будемо продавати зерно в Польщу або ще десь. Дайте вивезти. Ви знаєте, як українці ставляться до поляків. З великою симпатією, з любов'ю. В Україні, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів. А українці почали захищати вас (прим. - поляків), не мене! Хоча я захищав їх інтереси (прим. - українців). І це життя. Послухайте, це життя сусідів, близьких людей", - йдеться у заяві.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні було дуже складно.

"Ми втратили сотні млн доларів. Частину врожаю. Втрачали щоденно. І щодня мене запитували наші фермери: а як, у нас заміновані поля, як вивезти хоч щось? І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю: я вдячний вашому народові, але зрозумійте мене. Я не "тряпка" якась, я захищаю інтереси своєї держави під час війни. Я просто сказав: дайте нам вивезти. А нам не дали. І це було неправильно. Просто неправильно. Один пан, а інший на землі працює - так воно не може бути", - сказав президент.

Зеленський впевнений, що це політичний сигнал.

"Це була політика, вибори урядовців, які програли. Я тоді говорив керівництву Польщі: ви програєте цю політику, програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати. Це не про гроші, ми втратили. Як жити, який компроміс? Але є закон, завжди є закон. Слава Богу з'явилась розумна Румунія. Допомогли нашими фермерам вижити", - сказав президент.

Володимир Зеленський розповів, яка ситуація в українсько-польських відносинах зараз.

"У вас новий уряд. У мене був контакт, з президентом Дудою, він вітав нас з нашими святами, і я його вітав. Ми вирішили цю ситуацію. Я буду вірити, що новий уряд розблокує цю всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб у Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерно. Що вийшло? У фінансовому плані Польща втратила. Чому? Ми побудували кордон через Молдову та Румунію, ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми не хотіли цього. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію", - наголосив президент.