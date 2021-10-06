Я не вірю в дострокові парламентські і президентські вибори – виглядатиме дивно, - Разумков

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Укрінформ.

"Я не вірю в дострокові вибори. Експерти зможуть більш детально відповісти. Це буде дуже дивно виглядати - розпуск парламенту сьогодні. Тому що немає на це підстав. Плюс колеги тільки сядуть у крісла, я думаю, що бажання вийти з цього крісла якось зникне", - заявив Разумков.

За його словами, наразі парламент перебуває в бюджетному процесі.

"Далі весна – це достатньо непростий етап для України. Давайте спочатку опалювальний сезон пройдемо", - сказав Разумков.

Голова ВР вважає неможливим і дострокові президентські вибори. "Якщо ми говоримо про базові речі й закони, які сьогодні діють, це неможливо. Тому що чинний Президент не може піти на дострокові вибори, оскільки він не зможе переобратися. Я не виключаю, що колеги зараз будуть змінювати закон, якщо це буде необхідно. Але я сподіваюся, що все ж таки це чутки, тому що влада – це добре, але влада повинна працювати на користь, а не бути задля влади", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.

5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова через не дотримання 4 жовтня вимог регламенту, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

Згодом, Верховна Рада призначила розгляд питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови ВР на 7 жовтня.

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