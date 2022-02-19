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Я не вважаю, що Путін планує задіяти ядерну зброю, - Байден

19 лютого, 2022 субота
00:14
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що очільник РФ Володимир Путін не розглядає можливість використання ядерної зброї під час навчань 19 лютого

Про це він заявив під час звернення до народу щодо ситуації навколо України 18 лютого, передає Еспресо.TV.
 

На запитання, яка ваша реакція на ці стратегічні навчання, ядерні, які оголосила Росія, Байден зауважив: "Я не думаю, що навіть віддалено (РФ, - ред.) розглядає можливість використання ядерної зброї. Але я вважаю, що він (Путін, - ред.) зосереджений на тому, щоб переконати світ, що він може змінити динаміку в Європі. А він, насправді, не може зробити". 

 


 

  • Нагадаємо, Міністерство оборони Росії оголосило про запуски балістичних та крилатих ракет 19 лютого в рамках планових навчань під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

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Росія
навчання
РФ
ядерна зброя
Джо Байден
війна з Росією
Володимир Путiн
балістичні ракети
ядерна загроза
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