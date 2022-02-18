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Росія анонсувала на 19 лютого запуски балістичних та крилатих ракет під керівництвом Путіна у рамках навчань

18 лютого, 2022 п'ятниця
11:09
Світ Росія ракета

Міністерство оборони Росії оголосило про запуски балістичних та крилатих ракет 19 лютого в рамках планових навчань під керівництвом президента РФ Володимира Путіна

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

"19 лютого 2022 року під керівництвом Верховного головнокомандувача Збройних сил РФ Володимира Путіна пройде планове вчення сил стратегічного стримування, під час якого будуть виконані пуски балістичних та крилатих ракет", - заявили у військовому відомстві.

У міністерстві зазначили, що до навчань будуть залучені сили ПКС РФ, Південного військового округу, РВСП, Північного та Чорноморського флотів.
 


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війна з Росією
Володимир Путiн
балістичні ракети
агресія Росії
російські навчання
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