Росія анонсувала на 19 лютого запуски балістичних та крилатих ракет під керівництвом Путіна у рамках навчань
Міністерство оборони Росії оголосило про запуски балістичних та крилатих ракет 19 лютого в рамках планових навчань під керівництвом президента РФ Володимира Путіна
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.
"19 лютого 2022 року під керівництвом Верховного головнокомандувача Збройних сил РФ Володимира Путіна пройде планове вчення сил стратегічного стримування, під час якого будуть виконані пуски балістичних та крилатих ракет", - заявили у військовому відомстві.
У міністерстві зазначили, що до навчань будуть залучені сили ПКС РФ, Південного військового округу, РВСП, Північного та Чорноморського флотів.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань". 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ. Розвідка США також поки не бачить ознак відведення військ РФ від українського кордону.
- Пізніше у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів російські війська на українському кордоні збільшилися щонайменше на 7 тис.
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