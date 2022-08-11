"Я працюю на цвинтарі": дебютну стрічку Олексія Тараненка покажуть на великих екранах у вересні

Про це повідомили на сторінці Держкіно у facebook.

Фільм ґрунтується на однойменній збірці Павла "Паштета" Белянського і розповідає історію київського архітектора Сашка. Зазначають, що це життєве драмеді з елементами чорного гумору.

"Ми усвідомлюємо повноту відповідальності перед глядачами, пропонуючи подивитися фільм саме зараз. Незважаючи на назву та професію героя, цей фільм – чесне кіно про життя. Я спостерігав за реакцією глядачів після перегляду стрічки на фестивалях, вона була різною в деталях, але їх поєднувало одне – і в Києві, і у Варшаві, і в Римі, і в Парижі глядачі дякували нам за світло, надію та бажання продовжувати жити", - сказав продюсер фільму Андрій Корнієнко.

Повідомляють, що головний герой, Олександр, в минулому архітектор, працює на цвинтарі та має свою контору з виготовлення пам'ятників. Кожного дня до нього приходять нові люди для замовлення пам'ятників близьким. Життєві ситуації, іноді — сумні, іноді — комічні. Але і в житті головного героя є таємниця, яка не дає йому стати щасливою людиною.

Фільм отримав нагороду фестивалю Red Movie Awards у Франції за "Найкращий постер", операторську роботу відзначили на Кінофестивалі у Монтелупо-Фьорентіно. Мюнхенська кінопремія нагородила стрічку відзнакою "Найкращий повнометражний фільм" та нагороду "Найкращий актор" вручила Національна премія кінокритиків "Кіноколо". Головну роль зіграв український актор театру та кіно Віталій Салій.

4 серпня студія Warner Bros. назвала дату виходу другої частини кінофільму "Джокер" режисера Тодда Філліпса.

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