Я прошу Андрія Садового публічно вибачитися перед Уляною Пак, - Микола Княжицький

На це звернув увагу народний депутат України Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), коментуючи звернення "дівчинка" на адресу відомої у Львові юристки Уляни Пак, до якого вдався львівський міський голова Андрій Садовий. Оцінку даного випадку політик розмістив у себе на сторінці, передає Еспресо.TV.



"Уляна - депутатка міськради, юристка, відома у Львові особа. І ось мер європейського міста Львова Андрій Садовий прилюдно називає її "дівчинкою". А якби Уляна на сесії міськради називала мера хлопчиком, як би це сприймалося? Як образа. Чому "дівчинка" від мера до депутатки можна, а "хлопчик" до мера - ні? Та тому, що радянщина чи то совок досі у головах багатьох українців. Я прошу Андрія Садового публічно вибачитися перед Уляною Пак. Принаймі, справжній мер європейського міста вчинив би так", - зазначив Княжицький.



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Образу Уляни через стать, народний депутат порівняв з образою українського спортсмена Жана Беленюка через колір його шкіри.



"Так, це були різні образи. Але і дуже схожі", - вважає микола Княжицький.



"Рівність. Повага до іншого. Почуття дистанції. Ці дефініції абсолютно чужі для людини радянської. У країні, де життя людське нічого не варте і поваги до людей не існувало. Ми тікаємо від цього радянського минулого, але ще не втекли", - наголосив політик.





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