"Я ще живий": Папу Франциска виписали з лікарні
Папу Франциска, який перебував у римській лікарні, виписали після госпіталізації 29 березня: понтифік пожартував, що він "все ще живий", покидаючи заклад
Про це пишуть BBC.
Серед тижня Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні і ім. Аґостіно Джемеллі з проблемами дихання, а пізніше діагностували бронхіт.
"Я не злякався, я все ще живий", - сказав 86-річний понтифік журналістам і заплаканим людям біля лікарні, перш ніж його відвезли.
Госпіталізація Папи Римського відбулася напередодні найбільш насиченого тижня в християнському календарі, присвяченого святкуванню Великодня.
"Папа подякував ректору Католицького Університету, до структури якого належить лікарня, та всьому медперсоналові, а перед від’їздом помолився з батьками, які вночі втратили дитину. Він також здійснив подячну прощу до базиліки Пресвятої Богородиці", - зазначили в пресслужбі Ватикану.
- Нагадаємо, Папу Римського Франциска госпіталізували 29 березня до лікарні ім. Аґостіно Джемеллі у Римі через з респіраторну інфекцію. Напередодні він скаржився на труднощі з диханням, але про COVID-19 не йдеться.
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