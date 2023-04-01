"Я ще живий": Папу Франциска виписали з лікарні

Про це пишуть BBC.

Серед тижня Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні і ім. Аґостіно Джемеллі з проблемами дихання, а пізніше діагностували бронхіт.

"Я не злякався, я все ще живий", - сказав 86-річний понтифік журналістам і заплаканим людям біля лікарні, перш ніж його відвезли.

Госпіталізація Папи Римського відбулася напередодні найбільш насиченого тижня в християнському календарі, присвяченого святкуванню Великодня.

"Папа подякував ректору Католицького Університету, до структури якого належить лікарня, та всьому медперсоналові, а перед від’їздом помолився з батьками, які вночі втратили дитину. Він також здійснив подячну прощу до базиліки Пресвятої Богородиці", - зазначили в пресслужбі Ватикану.