Я в шоці, - 20-річний футболіст "Шахтаря" розповів, як йому аплодували фанати "Реалу" в матчі ЛЧ
Півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик поділився емоціями після матчу з "Реалом" у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами 20-річного Мудрика, він шокований підтримкою фанатів на "Сантьяго Бернабео".
"Не знаю, вийшло чи ні, але насамперед я хотів виправдати довіру і показати, що містер не помилився, коли поставив мене у стартовому складі. Трибуни "Сантьяго Бернабео"? Так, мені аплодували. Я, чесно кажучи, в шоці взагалі не очікував такого. Це момент, що запам'ятовується, він залишиться в пам'яті, - сказав20-річний Михайло Мудрик.
У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.
Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти, проте матч у запасі проти "Шерифа".
"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада.
- 3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
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