Я вдячний кожному й кожній, хто боронить державний кордон, - Зеленський привітав прикордонників з професійним святом

Про це повідомляє Офіс президента.



"В умовах повномасштабної жорстокої війни Росії проти нашої незалежної держави, проти нашого міцного народу ми не можемо дозволити собі святкувань. Російське зло ще досі на нашій землі, ми повинні вибити окупантів. І тоді будемо святкувати. І це обов’язково буде після нашої перемоги. А зараз наш обов’язок - відзначити ваш внесок, внесок прикордонної служби України, кожного й кожної у спільну боротьбу українського народу", - сказав президент.

Президент наголосив, що саме воїни прикордонної служби першими зустріли загарбника й виконують одне з найважливіших завдань - контролюють лінію кордону, реагують на активність ворога поблизу кордонів.

"Від професійності та ефективності Державної прикордонної служби залежить і захист України від диверсантів, від намагань ворога зруйнувати наші ланцюжки постачання. Прикордонники забезпечують і нормальні економічні зв’язки з нашими партнерами на західній та південно-західній ділянках кордону. Ваша служба – одна з фундаментальних опор нашого захисту. І я вдячний кожному й кожній, хто боронить державний кордон", – зазначив Зеленський.

Глава держави подякував усім захисникам кордону, зокрема тим прикордонникам, які героїчно обороняють Маріуполь.

"Імена воїнів прикордонної служби, які загинули в боях з російським агресором, навічно вписані золотими літерами у пантеон Героїв України", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що держава захистить свою свободу в цій війні, і наш народ переможе російських загарбників.



Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв-прикордонників хвилиною мовчання.

Президент вручив прикордонникам державні нагороди, а також почесні й нові військові звання.



12 військовослужбовців нагороджені орденами Богдана Хмельницького різних ступенів, орденом Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня та "Захиснику Вітчизни". Один офіцер відзначений почесним званням "Заслужений юрист України". П'ятеро прикордонників отримали нові військові звання