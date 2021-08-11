Я відчуваю себе щасливим, ми боротимемось за всі трофеї, - Мессі після свого переходу в ПСЖ
Аргентинський форвард Ліонель Мессі заявив, що дуже радіє своєму трансферу в ПСЖ та налаштований боротись за всі трофеї
Про це повідомляє RMC Sport.
Мессі провів свою першу прес-конференцію у ролі футболіста ПСЖ.
"Я дуже щасливий. Всі знають, як я йшов з "Барселони". Але після переходу в ПСЖ я відчуваю себе щасливим. Не можу дочекатися початку тренувань, дуже хочу познайомитися з партнерами по команді і почати новий етап кар'єри. Дякую керівництву ПСЖ. Відчуваю таке ж бажання перемагати, як і раніше. Бачу, який тут склад. Ми готові боротися за всі трофеї. Тому я і підписав контракт. Дякую всім парижанам. Коли я прилетів, тут панувало божевілля. Це стало вишенькою на торті", - сказав Мессі.
Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки зі заробітною платою 35 млн євро за сезон. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року.
Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".
34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
Getty Images
- 5 серпня стало відомо, що Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з "Барселоною".
- 8 серпня президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить кар'єру у французькому ПСЖ.
- Після цього Мессі разом з дружиною вилетів у Париж для підписання контракту з ПСЖ.
- 10 серпня французький ПСЖ оголосив про трансфер Ліонеля Мессі.
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