Я відчуваю себе щасливим, ми боротимемось за всі трофеї, - Мессі після свого переходу в ПСЖ

Про це повідомляє RMC Sport.



Мессі провів свою першу прес-конференцію у ролі футболіста ПСЖ.



"Я дуже щасливий. Всі знають, як я йшов з "Барселони". Але після переходу в ПСЖ я відчуваю себе щасливим. Не можу дочекатися початку тренувань, дуже хочу познайомитися з партнерами по команді і почати новий етап кар'єри. Дякую керівництву ПСЖ. Відчуваю таке ж бажання перемагати, як і раніше. Бачу, який тут склад. Ми готові боротися за всі трофеї. Тому я і підписав контракт. Дякую всім парижанам. Коли я прилетів, тут панувало божевілля. Це стало вишенькою на торті", - сказав Мессі.



Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки зі заробітною платою 35 млн євро за сезон. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року.



Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".



34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.





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