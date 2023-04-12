"Я закохався у свою команду": тренер "Баварії" зробив несподівану заяву після фіаско в ЛЧ
Головний тренер "Баварії" Томас Тухель зробив позитивну заяву після розгромної поразки від "Манчестер Сіті" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє BBC Sport.
"Я вважаю, що ми заслужили принаймні на один гол. Я б повернув 1-2 голи, які забили нам, бо це забагато. Думаю, нашим гравцям трохи не вистачило впевненості та форми. Звичайно, результат для нас гіркий. Сьогодні я трохи закохався у свою команду, в те, як вони грали. Навіть якщо це звучить дивно, це було дуже весело", - сказав головний тренер "Баварії" Томас Тухель.
Матч, який проходив в Англії, закінчився з рахунком 3:0. За "Манчестер Сіті" у ворота "Баварії" забили Родрі, Бернарду Сілва та Ерлінг Холанд.
У середу, 19 квітня, "Ман Сіті" та "Баварія" зустрінуться у повторному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Півфінали ЛЧ відбудуться 9/10 та 16/17 травня. Фінал пройде 10 червня.
- 11 квітня у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг мюнхенську "Баварію".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе